Пешеход проходит 4км в час, а велосипедист проезжает за это время в 3 раза больше.На сколько километров в час больше проезжает велосипедист, чем проходит пешеход?

Математика

Пешеход проходит 4км в час, а велосипедист проезжает за это время в 3 раза больше.На сколько километров в час больше проезжает велосипедист, чем проходит пешеход?

Автор: Гость