Пешеход проходит 4км в час, а велосипедист проезжает за это время в 3 раза больше.На сколько километров в час больше проезжает велосипедист, чем проходит пешеход?

Математика
Пешеход проходит 4км в час, а велосипедист проезжает за это время в 3 раза больше.На сколько километров в час больше проезжает велосипедист, чем проходит пешеход?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)  4*3=12(км) в час проезжает велосипедист 2)  12-4=8(км)   в час больше проезжает велосипедист
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