Пешеход проходит 4км в час, а велосипедист проезжает за это время в 3 раза больше.На сколько километров в час больше проезжает велосипедист, чем проходит пешеход?
Математика
Пешеход проходит 4км в час, а велосипедист проезжает за это время в 3 раза больше.На сколько километров в час больше проезжает велосипедист, чем проходит пешеход?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4*3=12(км) в час проезжает велосипедист 2) 12-4=8(км) в час больше проезжает велосипедист
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ручка в 1,5 раза дороже карандаша.чему равно отношение стоимости ручки к стоимости карандаша ?чему равно отношениестоимости карандаша к стоимасти р...
Математика
В двух пачках 156 тетрадей. Число тетрадей в одной пачке составляет 6\7 числа тетрадей другой пачки. Сколько тетрадей в каждой пачке?