составте уравнение прямой проходящей через точки А(-2;3) и B(2;6)
Алгебра
составте уравнение прямой проходящей через точки А(-2;3) и B(2;6)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение прямой, проходящей через 2 точки: (y-y₁)/(y₂-y₁)=(x-x₁)/(x₂-x₁) Подставляем координаты точек (y-3)/(6-3)=(x+2)/(2+2) 4(у-3)=3(x+2) 4y-12=3x+6 4y=3x+18 y=(3/4)x+9/2 или можно записать так: y=0.75x+4.5
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