В двух пачках 156 тетрадей. Число тетрадей в одной пачке составляет 6\7 числа тетрадей другой пачки. Сколько тетрадей в каждой пачке?

Математика
В двух пачках 156 тетрадей. Число тетрадей в одной пачке составляет 6\7 числа тетрадей другой пачки. Сколько тетрадей в каждой пачке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x+6/7x=156 x*13/7=156 x=156/13*7 x=84  1я пачка 156-84=72    2я пачка
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