В двух пачках 156 тетрадей. Число тетрадей в одной пачке составляет 6\7 числа тетрадей другой пачки. Сколько тетрадей в каждой пачке?

Математика

В двух пачках 156 тетрадей. Число тетрадей в одной пачке составляет 6\7 числа тетрадей другой пачки. Сколько тетрадей в каждой пачке?

Автор: Гость