костюм до снижения цен стоил 1500 рублей ,потом цены снизели на 6% ,сколько теперь стоит костюм?
Математика
костюм до снижения цен стоил 1500 рублей ,потом цены снизели на 6% ,сколько теперь стоит костюм?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1500*6/100=90 рублей костюм упал в цене на 90 рублей 1500-90=1410 рублей Ответ: костюм стоит 1410 рублей
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