костюм до снижения цен стоил 1500 рублей ,потом цены снизели на 6% ,сколько теперь стоит костюм?

Математика

костюм до снижения цен стоил 1500 рублей ,потом цены снизели на 6% ,сколько теперь стоит костюм?

Автор: Гость