10 предложений с однородными челенами

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10 предложений с однородными челенами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предлагаю тз сворчества Пушкина:   Мне чудятся то шумные пиры, то ратный стан, то схватки боевые. Татьяна верила преданьям простонародной старины, и снам, и карточным гаданьям, и предсказаниям луны. Долго ль мне гулять на свете то в коляске, то верхом, то в кибитке, то в карете, то в телеге, то пешком? Здесь барство дикое без чувства, без закона присвоило себе насильственной лозой и труд, и собственность, и время земледельца.   По мшистым, топким берегам темнели избы здесь и там   Где жаркое волненье, где благородное стремленье и чувств, и мыслей молодых, высоких, нежных, удалых?   Не род, а ум поставлю в воеводы   Ни побоища, ни стана, ни надгробного кургана не встречает царь Дадон Он рощи полюбил густые, уединенье, тишину, и ночь, и звёзды, и луну   Нет, пускай послужит он в армии, да потянет лямку, да понюхает пороху, да будет солдат, а не шаматон   Ты внемлешь грохоту громов, и гласу бури и валов, и крику сельских пастухов.
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