Высота прямой призмы равна 10см, а её основанием является прямоугольник, стороны которого равны 6см и 8см. Найдите площадь диагонального сечения.
Геометрия
Высота прямой призмы равна 10см, а её основанием является прямоугольник, стороны которого равны 6см и 8см. Найдите площадь диагонального сечения.
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Гость:
диагональ =36+64 из под корня=10 S=h*d/2=10*10/2=50 ответ 50
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