Из Москвы и Ростова на Дону одновременно вышли навстречу друг другу два поезда. Поезд из Москвы шел со скоростью 65км/ч а поезд из Ростого на Дону со скоростью на 7 км/ч меньше. На каком расстоянии друг от друга будут поезда че...
Математика
Из Москвы и Ростова на Дону одновременно вышли навстречу друг другу два поезда. Поезд из Москвы шел со скоростью 65км/ч а поезд из Ростого на Дону со скоростью на 7 км/ч меньше. На каком расстоянии друг от друга будут поезда через 6 часов после начала движения если расстояние между Москвой и Ростовом на Дону 1230 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
65-7=58км/ч скорость 2 поезда (65+58)*6=738 км прошли оба поезда за 6 ч 1230-738=492 км - расстояние между поездами через 6 ч
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