Из Москвы и Ростова на Дону одновременно вышли навстречу друг другу два поезда. Поезд из Москвы шел со скоростью 65км/ч а поезд из Ростого на Дону со скоростью на 7 км/ч меньше. На каком расстоянии друг от друга будут поезда че...

Математика

Из Москвы и Ростова на Дону одновременно вышли навстречу друг другу два поезда. Поезд из Москвы шел со скоростью 65км/ч а поезд из Ростого на Дону со скоростью на 7 км/ч меньше. На каком расстоянии друг от друга будут поезда через 6 часов после начала движения если расстояние между Москвой и Ростовом на Дону 1230 км/ч?

Автор: Гость