рассчитайте количество вещества,которое соответствует: а)120 г NaOH; б)49 г Cu(OH)2.
Химия
рассчитайте количество вещества,которое соответствует: а)120 г NaOH; б)49 г Cu(OH)2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)M(NAOH)=23+16+1=40 г/моль n=m:M, n(NaOH)=120г:40 г/моль=3моль; б) M(Cu(OH)2)=64+32+2=98г/моль n=m:M, n(Cu(OH)2)=49г:98г/моль=0.5моль. ( М-молярная масса, n-количество вещества).
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