Семья из трех человек едет из Москвы в Чебоксары.Можно ехать поездом ,а можно на своей машине . Билет на поезд стоит 940р. на одного человека. Автомобиль расходует 10 литр. бензина на 100км. пути, расстояние по шоссе равно 700к...

Алгебра

Семья из трех человек едет из Москвы в Чебоксары.Можно ехать поездом ,а можно на своей машине . Билет на поезд стоит 940р. на одного человека. Автомобиль расходует 10 литр. бензина на 100км. пути, расстояние по шоссе равно 700км, а цена бензина равна 19 р. за литр. Сколько придется заплатить за наиболее дешевую поездку на троих? Ответ выразить в рублях.

Автор: Гость