Семья из трех человек едет из Москвы в Чебоксары.Можно ехать поездом ,а можно на своей машине . Билет на поезд стоит 940р. на одного человека. Автомобиль расходует 10 литр. бензина на 100км. пути, расстояние по шоссе равно 700к...
Алгебра
Семья из трех человек едет из Москвы в Чебоксары.Можно ехать поездом ,а можно на своей машине . Билет на поезд стоит 940р. на одного человека. Автомобиль расходует 10 литр. бензина на 100км. пути, расстояние по шоссе равно 700км, а цена бензина равна 19 р. за литр. Сколько придется заплатить за наиболее дешевую поездку на троих? Ответ выразить в рублях.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если общяя цена поезда составляет 940*3=2820 рублей то на автомобиль будет следующяя цена: расход бензина 10л на 100км значит на 700км уйдет 70 литров что стоит 70*19=1330рублей т.е. стоимость на автомобиле ниже
Гость:
940*3=2820 700/100*10*19= 1330 Ответ 1330 руб
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