С ДВУХ СТАНЦИЙ, РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОТОРЫМИ 720 КМ, ВЫШЛИ ОДНОВРЕМЕННО НАСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ ДВА ПОЕЗДА. СКОРОСТЬ ПЕРВОГО ПОЕЗДА 75КМ/Ч, А СКОРОСТЬ ВТОРОГО НА 10 КМ/Ч БОЛЬШЕ . НА КАКОМ РАССИОЯНИИ ДРУГ ОТ ДРУГА БУДУТ ПОЕЗДА ЧЕРЕЗ 4 Ч ?
Математика
С ДВУХ СТАНЦИЙ, РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОТОРЫМИ 720 КМ, ВЫШЛИ ОДНОВРЕМЕННО НАСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ ДВА ПОЕЗДА. СКОРОСТЬ ПЕРВОГО ПОЕЗДА 75КМ/Ч, А СКОРОСТЬ ВТОРОГО НА 10 КМ/Ч БОЛЬШЕ . НА КАКОМ РАССИОЯНИИ ДРУГ ОТ ДРУГА БУДУТ ПОЕЗДА ЧЕРЕЗ 4 Ч ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первый поезд проедет за 4 ч. 75*4=300км от станции второй поезд (75+10)*4=340км от станции расстояние проделаное на встречу 300+340=640км расстояние между поездами через 4 часа равно: 720-640=80км
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