С ДВУХ СТАНЦИЙ, РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОТОРЫМИ 720 КМ, ВЫШЛИ ОДНОВРЕМЕННО НАСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ ДВА ПОЕЗДА. СКОРОСТЬ ПЕРВОГО ПОЕЗДА 75КМ/Ч, А СКОРОСТЬ ВТОРОГО НА 10 КМ/Ч БОЛЬШЕ . НА КАКОМ РАССИОЯНИИ ДРУГ ОТ ДРУГА БУДУТ ПОЕЗДА ЧЕРЕЗ 4 Ч ?

Математика

С ДВУХ СТАНЦИЙ, РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОТОРЫМИ 720 КМ, ВЫШЛИ ОДНОВРЕМЕННО НАСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ ДВА ПОЕЗДА. СКОРОСТЬ ПЕРВОГО ПОЕЗДА 75КМ/Ч, А СКОРОСТЬ ВТОРОГО НА 10 КМ/Ч БОЛЬШЕ . НА КАКОМ РАССИОЯНИИ ДРУГ ОТ ДРУГА БУДУТ ПОЕЗДА ЧЕРЕЗ 4 Ч ?

Автор: Гость