Вырази число 540807 в десятках и единицах;сотнях и единицах;тысячах и единицах.Представить это число в виде суммы разрядных слагаемых.Единицы каких разрядов в нём присутствуют?

Математика

Вырази число 540807 в десятках и единицах;сотнях и единицах;тысячах и единицах.Представить это число в виде суммы разрядных слагаемых.Единицы каких разрядов в нём присутствуют?

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