Вырази число 540807 в десятках и единицах;сотнях и единицах;тысячах и единицах.Представить это число в виде суммы разрядных слагаемых.Единицы каких разрядов в нём присутствуют?
Математика
Вырази число 540807 в десятках и единицах;сотнях и единицах;тысячах и единицах.Представить это число в виде суммы разрядных слагаемых.Единицы каких разрядов в нём присутствуют?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5480 десятков и 7 ед 548 сотен и 7 ед 54 тыс и 807 ед 500000+40000+800+7 присутствуют тысячи и еденицы (сотни входят в разряд едениц, многие этого не знают)
Гость:
540807=540000+800+7, что ещё нужно, напиши я сделаю))))))))
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