Как разделить 3 арбуза на 4 людей.
Математика
Как разделить 3 арбуза на 4 людей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
разрезать каждый на 4 части и каждому достанется 3/4 части арбуза
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