Отрезки ФИ и КР пересекаются во внутренней точке О так,что угол АОК=50градусов.Найдите меры углов:АОР,ВОР,ВОК
Геометрия
Отрезки ФИ и КР пересекаются во внутренней точке О так,что угол АОК=50градусов.Найдите меры углов:АОР,ВОР,ВОК
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
углы КОА и РОВ вертикальные, значит они равны. КОА+АОР=180 (градусов) , значит РОВ=50 гр; АОР= 130 гр; КОВ= 130 гр (АОР и КОВ вертикальные)
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