спильнокореневе слово до -мисто,зброя

Қазақ тiлi
спильнокореневе слово до -мисто,зброя
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
МІський,містечко,міщани,міщух.Зброяр,Збройний,зброярня.
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