2 боровика,2 подберезовика и 2 подосиновика. Расположи их в 3 ряда так,чтобы в каждом ряду было по одному грибу каждого вида

Математика

2 боровика,2 подберезовика и 2 подосиновика. Расположи их в 3 ряда так,чтобы в каждом ряду было по одному грибу каждого вида

Автор: Гость