2 боровика,2 подберезовика и 2 подосиновика. Расположи их в 3 ряда так,чтобы в каждом ряду было по одному грибу каждого вида
Математика
2 боровика,2 подберезовика и 2 подосиновика. Расположи их в 3 ряда так,чтобы в каждом ряду было по одному грибу каждого вида
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
бор 1 подбер 2 подос 3 1 2 3 2 1 3 рассмотрите по вертикале, горизонтале, диагонале получим 3ряда и в каждом по3 гриба
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