туристы в первый день прошли 16км, что составило восьмую часть их маршрута. Сколько километров им осталось пройти?
Математика
туристы в первый день прошли 16км, что составило восьмую часть их маршрута. Сколько километров им осталось пройти?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)16*8=128(КМ)-ВЕСЬ МАРШРУТ. 2)128_16=112(КМ)-ОСТАЛОСЬ ПРОЙТИ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На 145 открытках нарисован снеговик, а на 100 открытках - Дед Мороз. Сколько Сделано сделано открыток, на которых есть изоражение и снеговика, и Де...
Математика
Автобус їхав 3год. зі швидкістю 54 км/год.Виявилося,що він проїхав 9/14 всього шляху.Скільки всього кілометрів він повинен проїхати? З якою швидкіс...
Математика
В двух комнатах поровну стульев.после того как из одной комнаты унесли 3 стула,а в другую принесли 3стула, в обеих комнатах их стало 12 . Сколько с...
Математика
Код для открывания сейфа состоит из четырех цифр. Сколько существует различных вариантов кода для этого сейфа?