Автобус їхав 3год. зі швидкістю 54 км/год.Виявилося,що він проїхав 9/14 всього шляху.Скільки всього кілометрів він повинен проїхати? З якою швидкістю треба їхати автобусу, щоб подолати решту шляху за 2 год.?
Математика
Автобус їхав 3год. зі швидкістю 54 км/год.Виявилося,що він проїхав 9/14 всього шляху.Скільки всього кілометрів він повинен проїхати? З якою швидкістю треба їхати автобусу, щоб подолати решту шляху за 2 год.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
54*3=162 162 составляет 9/14 всего пути 162*14/9= 252 км 252/2= 126 ответ 126 км в час Я плохо знаю украинский могут быть ошибки
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