Растения выделяют кислород.Какое это имеет значение для живых организмов?
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Растения выделяют кислород.Какое это имеет значение для живых организмов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
живые организмы дышат кислородом
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