В треугольнике две стороны равны 5 см и 16 см,а угол между ними 120 градусов.Найдите третью сторону треугольника.
Геометрия
В треугольнике две стороны равны 5 см и 16 см,а угол между ними 120 градусов.Найдите третью сторону треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a^2=b^2+c^2-2bc cos120 a^2=25+ 256-2*5*16*(-1/2) a^2= 361 a= 19
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