В треугольнике две стороны равны 5 см и 16 см,а угол между ними 120 градусов.Найдите третью сторону треугольника.

Геометрия

В треугольнике две стороны равны 5 см и 16 см,а угол между ними 120 градусов.Найдите третью сторону треугольника.

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