Периметр треугольника ABC равен 40 см. Сторона BC составляет 5/7 стороны АВ , а сторона АС на 2 см больше АВ.Найдите стороны треугольника.
Алгебра
Периметр треугольника ABC равен 40 см. Сторона BC составляет 5/7 стороны АВ , а сторона АС на 2 см больше АВ.Найдите стороны треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
p=a+c+b x+5x/7+x+2=40 2x+5x/7=38 19x= 266 x= 14 AB=14 BC=14*5/7=10 AC=14+2=16 16+10+14=40
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