Периметр треугольника ABC равен 40 см. Сторона BC составляет 5/7 стороны АВ , а сторона АС на 2 см больше АВ.Найдите стороны треугольника.

Алгебра

Периметр треугольника ABC равен 40 см. Сторона BC составляет 5/7 стороны АВ , а сторона АС на 2 см больше АВ.Найдите стороны треугольника.

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