3 утёнка и 4 гусёнка весят 2 кг 500г, а 4 утёнка и 3 гусёнка весят 2 кг 400г. Сколько весит один гусёнок?
Математика
3 утёнка и 4 гусёнка весят 2 кг 500г, а 4 утёнка и 3 гусёнка весят 2 кг 400г. Сколько весит один гусёнок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эту задачу обычно решают с помощью системы уравнений Зu+ 4g = 2500; 4u + 3g = 2400. Вес 7 утят и 7 гусят (4900 г), затем вес 1 утенка и 1 гусенка (700 г), а потом вес 3 утят и 3 гусят (2100 г). Сравнение полученного результата с первым условием показывает, что 1 гусенок весит 400 г.
Гость:
это система. 3х + 4у = 2500 4х + 3у = 2400 -х+у= 100 у=х+100 3х+4(х+100)=2500 3х+400+4х=2500 7х=2100 х=300 (вес утенка) у=100+300 у=400 Ответ: вес гусенка 400 граммов. пожалуйста))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
С Втретей степени МИНУС 2С во второй степени плюс 3с минус4 минус в скобках С в третей степени минус 3С во второй степении минус 5?
Математика
из города А в город Б ведут две дороги, из А в Г -четыре дороги, из Б в В - три дороги, из Г в В - пять дорог. !) Сколько различных дорог ведет из ...
Физика
равнодействующая всех сил действующих на тележку 5Н масса тележки 2,5 кг.чему равно ускорение тележки?