3 утёнка и 4 гусёнка весят 2 кг 500г, а 4 утёнка и 3 гусёнка весят 2 кг 400г. Сколько весит один гусёнок?

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Эту задачу обычно решают с помощью системы уравнений Зu+ 4g = 2500; 4u + 3g = 2400. Вес 7 утят и 7 гусят (4900 г), затем вес 1 утенка и 1 гусенка (700 г), а потом вес 3 утят и 3 гусят (2100 г). Сравнение полученного результата с первым условием показывает, что 1 гусенок весит 400 г.