3 утёнка и 4 гусёнка весят 2 кг 500г, а 4 утёнка и 3 гусёнка весят 2 кг 400г. Сколько весит один гусёнок?

Математика
3 утёнка и 4 гусёнка весят 2 кг 500г, а 4 утёнка и 3 гусёнка весят 2 кг 400г. Сколько весит один гусёнок?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эту задачу обычно решают с помощью системы уравнений Зu+ 4g = 2500; 4u + 3g = 2400.  Вес 7 утят и 7 гусят (4900 г), затем вес 1 утенка и 1 гусенка (700 г), а потом вес 3 утят и 3 гусят (2100 г). Сравнение полученного результата с первым условием показывает, что 1 гусенок весит 400 г.
Гость:
это система. 3х + 4у = 2500 4х + 3у = 2400   -х+у= 100 у=х+100   3х+4(х+100)=2500 3х+400+4х=2500 7х=2100 х=300 (вес утенка)   у=100+300 у=400   Ответ: вес гусенка 400 граммов.     пожалуйста))      
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