С Втретей степени МИНУС 2С во второй степени плюс 3с минус4 минус в скобках С в третей степени минус 3С во второй степении минус 5?

Алгебра

С Втретей степени МИНУС 2С во второй степени плюс 3с минус4 минус в скобках С в третей степени минус 3С во второй степении минус 5?

Автор: Гость