автомобиль резко затормозил и остановился. на что израсходовалась кинетическая энергия?
Физика
автомобиль резко затормозил и остановился. на что израсходовалась кинетическая энергия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На нагрев тормозных колодок и тормозных дисков (барабанов). Если он тормозил с проскальзыванием колес - то на нагрев шин и асфальта. В любом случае кинетическая энергия преобразовалась в тепло.
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