В уравнении 3х + 2у - 5 = 0 выразите каждую переменную через другую.

Алгебра
В уравнении 3х + 2у - 5 = 0 выразите каждую переменную через другую.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2у= -3х+5 у=-1.5х+2.5   3х=-2у+5 х=-2/3у+1.2/3
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