прямі а і в паралельні кут1=150 градусів . знайти градусну міру кутів2 і3
Геометрия
прямі а і в паралельні кут1=150 градусів . знайти градусну міру кутів2 і3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1=150 град 2=80 град
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