Позавчера Пете было 17 лет. В следующем году ему будет 20 лет. Как такое может быть?
Математика
Позавчера Пете было 17 лет. В следующем году ему будет 20 лет. Как такое может быть?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Позавчера было 30 декабря было 17 лет,вчера ему исполнилось18 лет, сегодня 1 января, в этом году году исполнится 19 лет. В следующем году будет 20
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