Круг ипподрома имеет длину 800 м,лошадь двигается рысью со скоростью 4 м/с,галопом 6 м/с. На сколько быстрее проходит лошадь 3 круга галопом, чем рысью?
Математика
Круг ипподрома имеет длину 800 м,лошадь двигается рысью со скоростью 4 м/с,галопом 6 м/с. На сколько быстрее проходит лошадь 3 круга галопом, чем рысью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
800*3=2400 (3 круга ) 2400/4=600 с 2400/6=400 с 600-400=200 Ответ на 200 с. быстрее проходит лошадь 3 круга галопом, чем рысью
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