На ветке сидели 12 птиц;две третих их числа улетели.Сколько птиц улетело?
Математика
На ветке сидели 12 птиц;две третих их числа улетели.Сколько птиц улетело?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12 : 3 * 2 =8 ПТИЦ УЛЕТЕЛО ==//==//==//==//==//==//==//==//==//==//==//==
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