Поле площадью 5 га разделили на 8 равных участков прямоугольной формы.Определите площадь каждого участка в квадратных метрах

Математика
Поле площадью 5 га разделили на 8 равных участков прямоугольной формы.Определите площадь каждого участка в квадратных метрах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5га=50000 кв м 50000/8=6250кв м
Гость:
1га = 10000 кв м         5га = 50000 кв м, если разделить на 8 равных частей то площадь каждого 6250 кв м
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