№ 686. Лыжная дистанция разбита на три участка. Длина первого участка сставляет 0,48 длины всей дистанции, длина второго участка соталяет пять двнадцатых длины первогоучастка. Какова длина всей дистанции, если длина второго уча...
Математика
№ 686. Лыжная дистанция разбита на три участка. Длина первого участка сставляет 0,48 длины всей дистанции, длина второго участка соталяет пять двнадцатых длины первогоучастка. Какова длина всей дистанции, если длина второго участка 5 км? Какова длина третьего участка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) длина первого участка - X, Х=5/пять двеннадцатых=12 2) вся длина 12/0,48=25 3) третий участок будет составлять 25-12-5=8км
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