с помощью какого алфавита записано византийское евангелие
Обществознание
с помощью какого алфавита записано византийское евангелие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сирийский. Сирийский тип текста представляет собой смешанный текст, образовавшийся в результате исправлений редактора или группы редакторов IV века и привезённый затем в Константинополь, откуда и распространившийся по всей Византийской империи
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