Пекарня выпекает 2400 пирожков.1/3 всех пирожков с капустой, 1/4 - с мясом,1/5 -с грибами,а остальные с творогом.Сколько пирожков каждого вида выпикает пекарня за день?

Математика

Пекарня выпекает 2400 пирожков.1/3 всех пирожков с капустой, 1/4 - с мясом,1/5 -с грибами,а остальные с творогом.Сколько пирожков каждого вида выпикает пекарня за день?

Автор: Гость