Пекарня выпекает 2400 пирожков.1/3 всех пирожков с капустой, 1/4 - с мясом,1/5 -с грибами,а остальные с творогом.Сколько пирожков каждого вида выпикает пекарня за день?
Математика
Пекарня выпекает 2400 пирожков.1/3 всех пирожков с капустой, 1/4 - с мясом,1/5 -с грибами,а остальные с творогом.Сколько пирожков каждого вида выпикает пекарня за день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2400/3*1=800 2400/4*1=600 2400/5*1=480 2400-800-600-480= 520 ответ800 с кап 600 с мяс 480 с гриб 520 с твор
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