Семья состоит из четырех человек:матери,отца,сына и дочери.Отец на 5 лет старше матери.Мать в 4 раза старше сына и в 5 раз старше дочери.Сколько лет каждому,если сумма их возрастов 103 года? Указание:примите возраст матери за 2...
Математика
Семья состоит из четырех человек:матери,отца,сына и дочери.Отец на 5 лет старше матери.Мать в 4 раза старше сына и в 5 раз старше дочери.Сколько лет каждому,если сумма их возрастов 103 года? Указание:примите возраст матери за 20 частей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х- дочь 5х- сын 20х -мать 20х+5 - отец 4х+5х+20х+20х+5=103 49х=98 х=2 4*2=8 5*2=10 20*2=40 20*2+5=45
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