Семья состоит из четырех человек:матери,отца,сына и дочери.Отец на 5 лет старше матери.Мать в 4 раза старше сына и в 5 раз старше дочери.Сколько лет каждому,если сумма их возрастов 103 года? Указание:примите возраст матери за 2...

Математика

Семья состоит из четырех человек:матери,отца,сына и дочери.Отец на 5 лет старше матери.Мать в 4 раза старше сына и в 5 раз старше дочери.Сколько лет каждому,если сумма их возрастов 103 года? Указание:примите возраст матери за 20 частей.

Автор: Гость