в одном рулоне 7 метров клеёнки,в другом-13 метров.за второй рулон заплатили на 138 рублей больше ,чем за первый. Сколько стоит один метр клеёнки.если в первом и во втором рулоне она одинаковая?
Математика
в одном рулоне 7 метров клеёнки,в другом-13 метров.за второй рулон заплатили на 138 рублей больше ,чем за первый. Сколько стоит один метр клеёнки.если в первом и во втором рулоне она одинаковая?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пропорція!!! 7:x=13:x+138 6x=966 x=161-7метрів 161:7=23-1метр
Гость:
13-7=6 138/6= 23 руб за 1 метр
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