в одном рулоне 7 метров клеёнки,в другом-13 метров.за второй рулон заплатили на 138 рублей больше ,чем за первый. Сколько стоит один метр клеёнки.если в первом и во втором рулоне она одинаковая?

Математика

в одном рулоне 7 метров клеёнки,в другом-13 метров.за второй рулон заплатили на 138 рублей больше ,чем за первый. Сколько стоит один метр клеёнки.если в первом и во втором рулоне она одинаковая?

Автор: Гость