Стрела,выпущеная из лука вертикально вверх,упала на землю через 6 секунд.Какова начальная скорость стрелы и максимальная высота подьёма?

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Стрела упала на землю через 6 секунд, значит половину этого времени она двигалась равнозамедленно вверх, а вторую половину времени падало равноускоренно вниз. Время подъема на максимальную высоту: t=V₀/g => V₀=gt=9,8·3=29,4 м/с - начальная скорость стрелы Максимальная высота подъема: h=(V₀)²/2g=(29,4)²/(2·9.8)=44,1 м