в корзине 10 грибов,из них 5 белых,2 подберезовика и 3 лисички. Сколькими способами можно достать или подберезовики или белый?
Математика
в корзине 10 грибов,из них 5 белых,2 подберезовика и 3 лисички. Сколькими способами можно достать или подберезовики или белый?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
под 5+3+1=9 максим кол гриб бел 2+3+1=6 максим кол гриб
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