в корзине 10 грибов,из них 5 белых,2 подберезовика и 3 лисички. Сколькими способами можно достать или подберезовики или белый?

Математика

в корзине 10 грибов,из них 5 белых,2 подберезовика и 3 лисички. Сколькими способами можно достать или подберезовики или белый?

Автор: Гость