по плану бригада должна отремонтировать за месяц 25% дороги между двумя поселками , За первую неделю отремонтировали 2 км 100м дороги,что составило 30% месячного плана, Какова длина дороги между поселками?
Математика
по плану бригада должна отремонтировать за месяц 25% дороги между двумя поселками , За первую неделю отремонтировали 2 км 100м дороги,что составило 30% месячного плана, Какова длина дороги между поселками?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2100 это 30% ? это 100% 2100*100/30=7000 м или 7 км отрем за мес 7 - 25% ? - 100% 7*100/25= 28 км ответ 28 км
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