по плану бригада должна отремонтировать за месяц 25% дороги между двумя поселками , За первую неделю отремонтировали 2 км 100м дороги,что составило 30% месячного плана, Какова длина дороги между поселками?

Математика

по плану бригада должна отремонтировать за месяц 25% дороги между двумя поселками , За первую неделю отремонтировали 2 км 100м дороги,что составило 30% месячного плана, Какова длина дороги между поселками?

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