Отец с двумя сыновьями отправился в поход. На их пути встретилась река, у берега которой находился плот. Он выдерживает на воде или отца, или двух сыновей. Как переправиться на другой берег отцу и сыновьям?
История
Отец с двумя сыновьями отправился в поход. На их пути встретилась река, у берега которой находился плот. Он выдерживает на воде или отца, или двух сыновей. Как переправиться на другой берег отцу и сыновьям?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сперва едут дети,возвращается один,остаётся на том берегу,едит папа,с того берега возвращается один мальчик содятся два мальчиеа на плот и возвращаются к папе.
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