Каковы чистота и период вращения колеса ветродвигателя если за 2 минуты колесо сделало 50 оборотов?
Физика
Каковы чистота и период вращения колеса ветродвигателя если за 2 минуты колесо сделало 50 оборотов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если колесо вращается со скор. 50 об за 2 минуты, то за 1 минуту он сделает: ω=50/2=25 об./мин≈0,42 об./с (или 0,42 1/с) Период: T=1/ω=1/0,42≈2,38 c
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
ОПределите КПД Идеальной тепловой машины ,имеющей температуру нагревателя 480С ,А температуру холодильника 30С
Физика
Расстояние между двумя пристанями 80 км. Моторная лодка проходит это расстояние по течению реки за 4 ч, а против течения за 5 ч. Определите скорост...
Математика
Русский язык