Каковы чистота и период вращения колеса ветродвигателя если за 2 минуты колесо сделало 50 оборотов?

Гость: Гость:

Если колесо вращается со скор. 50 об за 2 минуты, то за 1 минуту он сделает: ω=50/2=25 об./мин≈0,42 об./с (или 0,42 1/с) Период: T=1/ω=1/0,42≈2,38 c