Каковы чистота и период вращения колеса ветродвигателя если за 2 минуты колесо сделало 50 оборотов?

Физика
Каковы чистота и период вращения колеса ветродвигателя если за 2 минуты колесо сделало 50 оборотов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если колесо вращается со скор. 50 об за 2 минуты, то за 1 минуту он сделает: ω=50/2=25 об./мин≈0,42 об./с  (или 0,42 1/с) Период: T=1/ω=1/0,42≈2,38 c
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