Расстояние между двумя пристанями 80 км. Моторная лодка проходит это расстояние по течению реки за 4 ч, а против течения за 5 ч. Определите скорость течения реки?
Физика
Расстояние между двумя пристанями 80 км. Моторная лодка проходит это расстояние по течению реки за 4 ч, а против течения за 5 ч. Определите скорость течения реки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость лодки по течению 80 / 4 = 20 км/ч Скорость лодки против течения 80 / 5 = 16 км/ч Скорость течения (20 - 16)/2 = 2 км/ч.
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