Расстояние между двумя пристанями 80 км. Моторная лодка проходит это расстояние по течению реки за 4 ч, а против течения за 5 ч. Определите скорость течения реки?

Физика

Расстояние между двумя пристанями 80 км. Моторная лодка проходит это расстояние по течению реки за 4 ч, а против течения за 5 ч. Определите скорость течения реки?

Автор: Гость