найдите массу 0,75 моль азота 2
Химия
найдите массу 0,75 моль азота 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
масса = 0.75 моль * (14 г/моль * 2) = 21г
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