мачеха, уходя с дочерьми на бал, велела Золушке перебрать 100кг крупы. Золушка, чтобы угодить мачехе, перебрала 150кг. Какую часть своего задания выполнила Золушка? Вырази эту часть в процентах.

Математика

мачеха, уходя с дочерьми на бал, велела Золушке перебрать 100кг крупы. Золушка, чтобы угодить мачехе, перебрала 150кг. Какую часть своего задания выполнила Золушка? Вырази эту часть в процентах.

Автор: Гость