мачеха, уходя с дочерьми на бал, велела Золушке перебрать 100кг крупы. Золушка, чтобы угодить мачехе, перебрала 150кг. Какую часть своего задания выполнила Золушка? Вырази эту часть в процентах.
Математика
мачеха, уходя с дочерьми на бал, велела Золушке перебрать 100кг крупы. Золушка, чтобы угодить мачехе, перебрала 150кг. Какую часть своего задания выполнила Золушка? Вырази эту часть в процентах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100 - 1 150 -? 150*1/100= 1,5 или 150%
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