первоначальная цена товара 500 рублей, после двух повышений цены товар стоил 546 рублей. Известно, что во второй раз цена увеличилась на число процентов, меньшее на 1, чем в первый раз. На сколько процентов увеличилась цена в п...
Алгебра
первоначальная цена товара 500 рублей, после двух повышений цены товар стоил 546 рублей. Известно, что во второй раз цена увеличилась на число процентов, меньшее на 1, чем в первый раз. На сколько процентов увеличилась цена в первый раз, во второй раз.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
546-500=46 500 - 100 46 -? 46*100/500 =9,5% (9,5-1)/2=4 в 1й раз на 5% 2й на 4 Проверим 500*1,05= 525 525*1,04= 546
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