первоначальная цена товара 500 рублей, после двух повышений цены товар стоил 546 рублей. Известно, что во второй раз цена увеличилась на число процентов, меньшее на 1, чем в первый раз. На сколько процентов увеличилась цена в п...

Алгебра

первоначальная цена товара 500 рублей, после двух повышений цены товар стоил 546 рублей. Известно, что во второй раз цена увеличилась на число процентов, меньшее на 1, чем в первый раз. На сколько процентов увеличилась цена в первый раз, во второй раз.

Автор: Гость