В два вагона погрузили 119 тонн зерна. В один погрузили зерна в раза больше, чем в другой. Сколько тонн зерна в каждом вагоне?

Математика
В два вагона погрузили 119 тонн зерна. В один погрузили зерна в раза больше, чем в другой. Сколько тонн зерна в каждом вагоне?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Судя потому, что пропущенно во сколько раз больше, то по делимости предполагаю, что в шесть раз. Пусть в один вагон погрузили х т, тогда в другой 6х. х+6х=119 7х=119 х=119:7 х=17 (т) в первый вагон 119-7=112 (т) во второй вагон. Если в другое кол-во раз, тогда извините. Но решается также.
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