В два вагона погрузили 119 тонн зерна. В один погрузили зерна в раза больше, чем в другой. Сколько тонн зерна в каждом вагоне?

Гость: Гость:

Судя потому, что пропущенно во сколько раз больше, то по делимости предполагаю, что в шесть раз. Пусть в один вагон погрузили х т, тогда в другой 6х. х+6х=119 7х=119 х=119:7 х=17 (т) в первый вагон 119-7=112 (т) во второй вагон. Если в другое кол-во раз, тогда извините. Но решается также.