Відчувши небезпеку, кальмар викидає темно- синю захисну рідину. Чому через якийсь час вода, забарвлена цією рідиною, навіть у спокійному стані знову стає прозорою?

Физика

Відчувши небезпеку, кальмар викидає темно- синю захисну рідину. Чому через якийсь час вода, забарвлена цією рідиною, навіть у спокійному стані знову стає прозорою?

Автор: Гость