Відчувши небезпеку, кальмар викидає темно- синю захисну рідину. Чому через якийсь час вода, забарвлена цією рідиною, навіть у спокійному стані знову стає прозорою?

Физика
Відчувши небезпеку, кальмар викидає темно- синю захисну рідину. Чому через якийсь час вода, забарвлена цією рідиною, навіть у спокійному стані знову стає прозорою?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вода стає прозорою тому що речовина яку викидає кальмар повністю розчиняється у воді і вода стає знову прозорою.
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