1.При сгорании метана образовалось 20л углекислого газа.Какое количество вещества метана сгорело?2.При сгорании этена израсходовано 5л кислорода.Какая масса воды образовалась?

Химия
1.При сгорании метана образовалось 20л углекислого газа.Какое количество вещества метана сгорело?2.При сгорании этена израсходовано 5л кислорода.Какая масса воды образовалась?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. сн4 + 2 о2 -> co2 + 2 н2о  1 моль           1моль х л                  20л  х=20л Y(ню)(сн4)=V:Vm=20:22,4=0,9моль  
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