для перевозки картофеля выделили две автомашины. на первую машину погрузили в 1,2 раза больше картофеля, чем на вторую. сколько тонн картофеля погрузили на каждую автомашну, если на вторую погрузили на 0,9 т меньше, чем на первую?
Математика
для перевозки картофеля выделили две автомашины. на первую машину погрузили в 1,2 раза больше картофеля, чем на вторую. сколько тонн картофеля погрузили на каждую автомашну, если на вторую погрузили на 0,9 т меньше, чем на первую?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть на вторую погрузили х кг картошки, тогда на первую - 1,2х кг. Так как на вторую погрузили на 0,9 т меньше, чем на первую, то 1,2х-х=0,9 0,2х=0,9 х=4,5 (т) - на вторую машину 1,2*4,5=5,4 (т) - на первую машину
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