для перевозки картофеля выделили две автомашины. на первую машину погрузили в 1,2 раза больше картофеля, чем на вторую. сколько тонн картофеля погрузили на каждую автомашну, если на вторую погрузили на 0,9 т меньше, чем на первую?

Математика

для перевозки картофеля выделили две автомашины. на первую машину погрузили в 1,2 раза больше картофеля, чем на вторую. сколько тонн картофеля погрузили на каждую автомашну, если на вторую погрузили на 0,9 т меньше, чем на первую?

Автор: Гость