два простых числа разница которых равняется 2 называют близнецами найти в таблице простых чисел все пары чисел близнецов сколько таких пар среди первых 500 чисел и среди чисел от 500 до 1000 какие из них найбольшие

Математика
два простых числа разница которых равняется 2 называют близнецами найти в таблице простых чисел все пары чисел близнецов сколько таких пар среди первых 500 чисел и среди чисел от 500 до 1000 какие из них найбольшие
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 5; 5 7; 11 13; 17 19; 29 31; 41 43; 59 61; 71 73; 101 103; 107 109;  137 139 149 151 ; 179 181; 191 193; 197 199;199 211; 227 229; 239 241; 269 271 281 283;  311 313; 347 349;  419 421; 431 433;  461 463  - 25 пар 521 523 ; 569 571;  599 601;  617 619 ;641 643; 659 661;  691 701;   809 811; 821 823; 827 829; 857 859 ; 881 883  - 12 пар наибольшие  881 и 883
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В джунглях решили измерить рост удава. Но не имея инструментов, его рост измерили с помощью попугая. Мартышка сказала: "Рост удава равен 38 попугая...
Ответить
История
які 3 букви треба поставити перез закинченням орона щоб вийшло слово?
Ответить
Математика
Для праздника купили красные и белые шары в отношении 5:3. 1. Чему равно отношение числа красных шаров к числу всех шаров? 2. Чему равно отношение ...
Ответить
Русский язык
Составить односоставные предложения на тему Зима
Ответить
Математика
Рыбалов возвращаясь с рыбалки заехал по дороге к двум друзьям, первому оставил четверть своего улова, а второму четверть от того что осталось. Домо...
Ответить