два простых числа разница которых равняется 2 называют близнецами найти в таблице простых чисел все пары чисел близнецов сколько таких пар среди первых 500 чисел и среди чисел от 500 до 1000 какие из них найбольшие

Математика

два простых числа разница которых равняется 2 называют близнецами найти в таблице простых чисел все пары чисел близнецов сколько таких пар среди первых 500 чисел и среди чисел от 500 до 1000 какие из них найбольшие

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