два простых числа разница которых равняется 2 называют близнецами найти в таблице простых чисел все пары чисел близнецов сколько таких пар среди первых 500 чисел и среди чисел от 500 до 1000 какие из них найбольшие
Математика
два простых числа разница которых равняется 2 называют близнецами найти в таблице простых чисел все пары чисел близнецов сколько таких пар среди первых 500 чисел и среди чисел от 500 до 1000 какие из них найбольшие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 5; 5 7; 11 13; 17 19; 29 31; 41 43; 59 61; 71 73; 101 103; 107 109; 137 139 149 151 ; 179 181; 191 193; 197 199;199 211; 227 229; 239 241; 269 271 281 283; 311 313; 347 349; 419 421; 431 433; 461 463 - 25 пар 521 523 ; 569 571; 599 601; 617 619 ;641 643; 659 661; 691 701; 809 811; 821 823; 827 829; 857 859 ; 881 883 - 12 пар наибольшие 881 и 883
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