Рыбалов возвращаясь с рыбалки заехал по дороге к двум друзьям, первому оставил четверть своего улова, а второму четверть от того что осталось. Домой он привез 9 рыбешек. Каким был улов этого рыбака?
Математика
Рыбалов возвращаясь с рыбалки заехал по дороге к двум друзьям, первому оставил четверть своего улова, а второму четверть от того что осталось. Домой он привез 9 рыбешек. Каким был улов этого рыбака?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4/4-1/4=3/4 3/4 это 1 4/4-1/4=3/4 3/4 это 9 9*4/3= 12 12*4/3= 16
Гость:
1)9*4=36(р)-улов рыбака. 2)36/2=18(р)- отдал первому другу. 3)18/2=9(р)- отдал второму другу.
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