Рыбалов возвращаясь с рыбалки заехал по дороге к двум друзьям, первому оставил четверть своего улова, а второму четверть от того что осталось. Домой он привез 9 рыбешек. Каким был улов этого рыбака?

Математика

Рыбалов возвращаясь с рыбалки заехал по дороге к двум друзьям, первому оставил четверть своего улова, а второму четверть от того что осталось. Домой он привез 9 рыбешек. Каким был улов этого рыбака?

Автор: Гость