алиса прочитала марсианские слова за 22 минуты,а гном веня за 27 минут.веня прочитал на 15 больше.сколько слов прочитал каждый из них,если они каждую минуту читали одинаковое количество слов?

Гость: Гость:

Т.к. скорость чтения одинаковая, значит Веня прочитал за 27-22=5 минут 15 слов. То есть скорость чтения у него V=15/5=3 слова/мин. Тогда Алиса прочла: 22·3=66 слов А Веня прочел: 66+15=81 слово (проверка 27·3=81) Ответ: Алиса прочитала 66 слов, а Веня 81 слово