алиса прочитала марсианские слова за 22 минуты,а гном веня за 27 минут.веня прочитал на 15 больше.сколько слов прочитал каждый из них,если они каждую минуту читали одинаковое количество слов?
Математика
алиса прочитала марсианские слова за 22 минуты,а гном веня за 27 минут.веня прочитал на 15 больше.сколько слов прочитал каждый из них,если они каждую минуту читали одинаковое количество слов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. скорость чтения одинаковая, значит Веня прочитал за 27-22=5 минут 15 слов. То есть скорость чтения у него V=15/5=3 слова/мин. Тогда Алиса прочла: 22·3=66 слов А Веня прочел: 66+15=81 слово (проверка 27·3=81) Ответ: Алиса прочитала 66 слов, а Веня 81 слово
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